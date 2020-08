Der Countdown läuft! Heute in einer Woche kämpft Rapid bei Lok Zagreb um den Aufstieg in die dritte Runde der Champions-League-Quali - ja gleichbedeutend mit dem fixen Europacup-Verbleib. „Wir bereiten uns seriös vor“, so Sportchef Zoki Barisic, dessen Team wegen Corona in Kroatiens Hauptstadt sehr abgeschottet sein wird.