Am Dienstag ging auch der Jugend-Europacup in Nyon (Sz) in die finale Phase. Mittendrin sind die Jungbullen unter dem Trainerduo Bo Svensson/Matthias Jaissle. Die Aufgabe hat es in sich: Sich im Feld der acht besten Nachwuchstruppen Europas binnen sieben Tagen zu behaupten.