In den NBA-Play-offs hat es die erste Überraschung gegeben. Nach den Favoritensiegen zum Auftakt verlor Titelkandidat Milwaukee Bucks um Basketball-Star Giannis Antetokounmpo am Dienstag gegen die Orlando Magic 110:122. Der Grieche erzielte zwar 31 Punkte, wurde aber von Magic-Center Nikola Vucevic noch übertroffen. Der in der Schweiz geborene Profi aus Montenegro kam auf 35 Punkte.