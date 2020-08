Zum Auftakt der dritten Runde in der Regionalliga Salzburg fand Top-Favorit FC Pinzgau in die Erfolgsspur zurück. Nach dem 0:2 gegen die Austria nahmen die Ziege-Boys drei Punkte aus Grödig mit heim, siegten 2:0. Vorübergehend an der Tabellenspitze ist aber der SAK: Der feierte in Grünau durch einen späten Elfmeter einen 2:1-Sieg. St. Johann und Anif trennten sich torlos.