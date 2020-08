Bereits am Freitag hatten die EU-Außenminister Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlmanipulation und Gewalt in Weißrussland auf den Weg gebracht. Auf Wirtschaftssanktionen hatte die EU verzichtet, weil diese auch die weißrussische Bevölkerung treffen würden. Offen ist die Frage, inwieweit die Europäische Union eine Vermittlerrolle in dem Konflikt übernehmen könnte.