Nachdem für eine Person in Innsbruck seit Montag ein positives Testergebnis vorliegt und im Zuge des Contact Tracings auch ein Besuch einer Lokalität in Innsbruck im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum dokumentiert wurde, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf: Personen, die sich am Donnerstag, 13. August 2020, zwischen zirka 13 und 14.30 Uhr im Lokal „Machete Burrito Kartell“ in Innsbruck aufgehalten haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.