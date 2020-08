4. Oktober 2015 im McDonald's in Hallein: Ein Beamter besuchte an jenem Tag in seiner Freizeit das Fast-Food-Lokal. In der Toilettenanlage zog der Mann seine Jacke aus und hängte sie auf. Als er sie wieder anziehen wollte, fiel ihm auf, dass die Geldtasche fehlte. Schnell erfasste der Ermittler in Zivil einen Verdächtigen, konfrontierte diesen mit dem Diebstahl, lauten die Ermittlungsergebnisse.