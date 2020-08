Bei einem Großbrand in St. Margarethen ob Köttmannsdorf in Kärnten waren am Dienstagabend sieben Feuerwehren im Einsatz. Ein Wirtschaftsgebäude stand in Flammen. Zuvor war es zu einer Explosion gekommen. Die Feuerwehren hatten Probleme mit dem Nachschub von Löschwasser. Dennoch konnten sie 100 Rinder und das Wohnhaus retten.