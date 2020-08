In einer Flachgauer Lebenshilfe Einrichtung für Menschen mit Behinderung wurde am Montag eine Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet. Mit Stand Dienstagabend ist bekannt: Mittlerweile wurden 16 ihrer 44 Kontaktpersonen positiv auf Corona getestet. Unter den Infizierten befinden sich 14 Mitarbeiter und zwei Bewohner des Wohnhauses. Ein Testergebnis steht noch aus. Dieses soll morgen vorliegen. Zwei Klienten und zwei Verdachtsfälle werden derzeit stationär betreut. Alle anderen befinden sich in Quarantäne. In Salzburg halten sich derzeit 129 Personen auf, die mit Corona infiziert sind. Die meisten von ihnen befinden sich aktuell im Flachgau.