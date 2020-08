„Wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Es wäre der krönende Abschluss einer super Saison“, verkündete auch Außenstürmer Serge Gnabry. Die Marschroute gegen Lyon am Mittwoch sei klar: „Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzudrücken und von der ersten Minute an da zu sein wie gegen Barcelona.“