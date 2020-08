Insgesamt seien derzeit 15 österreichische Soldaten in dem westafrikanischen Land im Einsatz. Alle Soldaten seien in das Hauptquartier in Bamako zurückbeordert worden und in Sicherheit. Bis die Lage geklärt sei, sollen die Bundesheer-Soldaten auch dort bleiben, so ein Sprecher des Bundesheeres.