Lange Leidenszeit

„Leider hab ich auch in der Türkei Pech gehabt“, sagt Eze, „ich bin dort super gestartet, hab gespielt und getroffen. Und im siebenten Match hab ich mich dann verletzt. Wegen der nicht optimalen Versorgung hab ich das fast fünf Monate mit mir herumgeschleppt, hab immer wieder verletzt spielen müssen“, so Eze, der immer noch an ein Happy End in Graz glaubt. „Hier bin ich daheim, ich liebe diesen Verein, will ihn repräsentieren. Ich hab Sturm mein Herz gegeben“, sagt Eze gerührt, als ihm ein paar Kinder im Trainingszentrum in Messendorf zuwinken. Was wie ein Abschied wirkt, der Klub versucht den Stürmer nämlich so schnell wie möglich zu verkaufen.