„Jetzt wollen wir auch am Rasen wieder Gas geben“, meint Gölles, der zuletzt beim WAC kaum zum Zug kam. „Im ersten Jahr hat mich leider eine Schambeinentzündung gestoppt, im zweiten Jahr war die Mannschaft stark und eingespielt. Ich habe trotzdem viel gelernt, nehme etwa die Erfahrung aus der Europa League mit. Da hat der WAC auch als kleinerer Klub gezeigt, dass du vor keinem Klub Angst haben musst - auch nicht vor Roma oder Gladbach. Das will ich auch mit Hartberg ausstrahlen. Und klar erhoffe ich mir, dass ich wieder zu mehr Spielzeit als in Wolfsberg komme.“