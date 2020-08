Ungarns Außenminister Peter Szijjarto ist wegen eines luxuriösen Jacht-Urlaubs unter Druck geraten. Die investigative Nachrichten-Website Atlatszo.hu veröffentlichte Bilder, die ihn offenbar auf der Jacht eines ungarischen Geschäftsmannes in Kroatien zeigen. Zeitgleich hatte Szijjarto jedoch in Online-Netzwerken Bilder von sich im Büro gepostet und erklärt, er habe mit EU-Kollegen am Telefon die Krise in Weißrussland erörtert.