Der Mann und die Frau bewohnten vom 2. bis 8. August ein Doppelzimmer in einem Beherbergungsbetrieb in der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach-Land und hinterließen eine Rechnung in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Die beiden sprechen gebrochenes Deutsch mit holländischem Akzent und sind in einem kleinen schwarzen Pkw mit holländischem Kennzeichen unterwegs. Der Mann ist 1,80 bis 1,85 groß und wird zwischen 35 und 45 Jahre alt geschätzt. Die Frau ist zwischen 30 und 55 Jahre alt und 1,55 bis 1,65 Zentimeter groß. Beide Personen sind von schmaler Statur und waren einfach bekleidet.