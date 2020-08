Auf den ersten Erfolgen will sich Schnöll aber nicht ausruhen und weiter an der Entlastung für Anrainer arbeiten – beispielsweise durch eine Verlagerung auf die Schiene. „Ziel ist, alles was geht, von der Straße auf die Schiene zu verlagern“, so der Landesrat. Am 15. August hat das Land eine neue Förderung für den Güter-Schienen-Transport aufgelegt. Anschlussbahnen sollen unter anderem wieder reaktiviert werden.