Ein Einkaufszentrum in Salzburg oder ein Wohnhaus in der Hamburger HafenCity - das sind Projekte, an denen „LOVE architecture“ normalerweise arbeitet. Doch dieses Mal ist man direkt vor der Haustür fündig geworden: „Wir haben unser Büro in der Jakoministraße, sind also an heißen Sommertagen selber tagtäglich Opfer des Jakominiplatzes“, so Firmenpartner Mark Jenewein über die Initialzündung.