Der heimische Tourismus versucht in der heurigen Sommersaison noch zu retten, was zu retten ist. Denn das Geschäft läuft seit Ausbruch der Corona-Pandemie nach wie vor schleppend. Mit Ausnahme einiger Hotspots in den Bundesländern, die äußerst gut funktionieren, stehen etliche Hotels so gut wie leer. Gerhard Koller hat sich mit der Obfrau im Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler über die aktuelle Lage in der Branche unterhalten.