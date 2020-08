Es ist schlicht zum Zerkugeln, wie Herbert Prohaska in Erinnerungen an seinen ehamligen Schützling Andi Ogris und dessen Einstellung zum Sonntagvormittagstraining schwelgt (im Video oben bei ca. Minute 13:50). In Teil zwei des großen Sommer-Talks mit „Schneckerl“ gibt sich Österreichs Jahrhundertfußballer im Gespräch mit Michael Fally um nichts weniger in Höchstform als bei Teil eins (hier in voller Länge). Diesmal spricht Prohaskas über Schachners Ahnungslosigkeit bei der Schande von Gijon, Paul Scharner, Andi Herzog, Toni Polster, Frank Stronach - eine Wuchtel jagt die nächste. Gute Unterhaltung mit dem Video-Talk (oben)!