Tatsächlich sinkt das Durchschnittsalter der SARS-CoV-2-Infizierten in Österreich immer mehr. Vergangene Woche hatte Anschober noch von einem Durchschnittsalter von 33,7 Jahren gesprochen, am Dienstag verwies er in einer Aussendung auf nur noch 32,2 Jahre - im Vergleich zum Ausbruch der Krise eine „dramatische Veränderung“.