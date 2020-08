Die „Streetfood Market Austria Tour“ startet wieder. Drei Termine gibt es in der Steiermark: 28. bis 30. August in Eibiswald, 4. bis 6. 9. in Gleisdorf und ab Donnerstag in Hartberg. Geöffnet hat der Markt am Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.