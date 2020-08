Zehn Patienten werden normalerweise an einem durchschnittlichen Samstag im LKH Bad Aussee behandelt. Am vergangenen Wochenende waren es über 30: „Die Region ist voll mit Touristen, das bekommen natürlich auch wir zu spüren“, sagt Betriebsrat Gerhard Wechtitsch. Freizeitunfälle sind mit Abstand die stärksten Patientenbringer: „Stürze vom Rad sowie Wanderunfälle passieren am laufenden Band. Unsere Ambulanz geht teilweise über“, klagen die Angestellten.