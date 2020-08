Seper, „der 30-jährige Burgenländer, studierte Sport und Geschichte auf Lehramt, entwickelte sich im wissenschaftlichen Bereich des Trainingswesens weiter und absolviert aktuell die Ausbildung zur A-Lizenz. Seper war zudem als Trainer des LAZ Oberwart, seiner Heimatgemeinde, tätig und studierte in Deutschland Spielanalyse und Scouting. Auch sportlich war er aktiv: In der Regionalliga Ost absolvierte er im Laufe der Jahre 190 Pflichtspiele für Neusiedl am See, Oberwart, Sollenau und den Wiener Sportklub“, heißt es in einer aktuellen Rapid-Aussendung.