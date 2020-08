Das ist eine echte Hammer-Gruppe! Österreichs Basketball-Meister Kapfenberg bekam bei der Auslosung zum heurigen FIBA-Europe Cup zwei schwere Hürden in den Weg gestellt. Die Bulls von Headcoach Mike Coffin treffen auf den zweifachen russischen Cupsieger Parma Basket Perm und den Verlierer aus der Paarung Botevgrad gegen Minsk. Balkan Botevgrad ist der regierende bulgarische Meister - und Tsmoki Minsk hat in Weißrussland die letzten elf (!) Meistertitel in Serie geholt.