Die Loggia einer Wohnung im siebenten Stock eines Hochhauses in Wien-Döbling hat am Dienstag in den Mittagsstunden Feuer gefangen. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, war der Inhaber der Wohnung in der Lannerstraße geflüchtet und hatte die Einsatzkräfte gegen 12.45 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und rückte mit 62 Einsatzkräften sowie 15 Fahrzeugen an.