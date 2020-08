Tödlicher Besuch in der Heimat

Einblick in den Inhalt der Serie gibt Kiendls Kollege Stefan Jürgens, der in der Serie Carl Ribarski verkörpert. „Eigentlich wollte mein Kollege Klaus Lechner nur kurz seine Tante in der Steiermark besuchen. Doch dann wird der Dorfwirt in seiner Stube tot aufgefunden, und aus dem beschaulichen Besuch in der Heimat wird eine rasante Mörderjagd.“