An einem genauen Plan wird bei der Uni Innsbruck noch gefeilt und auf konkrete Vorgaben aus dem Ministerium gewartet. „Es ist noch nicht sicher, ob die Uni zur Gänze offen sein wird. Das hängt von der Lage ab“, informiert Uwe Steger. So viel wie möglich Präsenzlehre wolle man machen, vor allem unter den Erstsemestrigen. „Wir möchten sie so gut wie möglich in den Universitätsalltag hineinführen.“ Je nachdem, welche Abstandsregeln im Herbst gelten, entscheidet sich, wie viele Studierende in den Räumen anwesend sein können.