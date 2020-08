Mitarbeiter der Stadtgärtnerei nahmen sich kürzlich mit Soldaten in St. Pölten den Bereich vor der Hesserkaserne vor. Erde wurde abgetragen, Sand eingearbeitet: „Damit schaffen wir perfekte Bedingungen für das Saatgut“, wurde erklärt. Jetzt blühen dort wilde Malve, Wiesenkümmel, Bergastern und Kornblumen – so sollen mehr Bienen in die Innenstadt gelockt werden.