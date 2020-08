In den vergangenen Wochen wurde in Frankreich wieder ein Anstieg der Virusinfektionen gemeldet. Auch gab es mehr Coronacluster, insbesondere in Unternehmen. Großstädte wie Paris und Marseille haben bereits eine Maskenpflicht in den belebtesten Vierteln durchgesetzt. Die Pandemie hat in Frankreich bisher mehr als 30.000 Todesopfer gefordert.