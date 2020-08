Mann stoppte Streife

Plötzlich rannte ein Mann auf die Fahrbahn, gab den Polizisten in Zivil zu erkennen, dass sie anhalten sollen. Als sie stoppten, sprang der Mann auf den linken Rücksitz. Einer der Beamten versuchte sofort den „Fahrgast“ aus dem Auto zu zerren, dieser wehrte sich mit allen Kräften. Schließlich konnte der Unbekannte am Boden fixiert werden – er hatte ein Messer in der Hand. Kurz darauf lief ein Zeuge zum Auto, teilte mit, dass der Mann am Boden – ein 19-jähriger Afghane – jemanden mit einem Messer niedergestochen hätte.