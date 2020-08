Der Fahrplan für den Schulstart im Herbst steht. In vier Wochen sollen die Kids in einen geregelten, normalen Alltag starten. Höchste Zeit sich um das passende Material Gedanken zu machen. An oberster Stelle, vor allem für Taferlklassler, eine Schultasche. Dabei soll weniger auf Farben oder Motiv geachtet werden, sondern vor allem Tragekomfort und Passgenauigkeit sind wesentlich.