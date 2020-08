Eine Zusammenarbeit der Gesundheitsbehörden mit der Polizei beim Überprüfen der Absonderungsbescheide gab es in Salzburg Land offenbar nur in Einzelfällen - etwa, wenn der Aufenthalt von Personen ermittelt werden musste oder sich Menschen mehrfach nicht an die Auflagen hielten. Wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber am Dienstag zur APA sagte, sei die Polizei im Bundesland bisher acht Mal zur Unterstützung angefordert worden. Eine Anforderung könne dabei jedoch die Überprüfung gleich mehrerer Personen - etwa in einem Cluster - betreffen. Im Falle des Contact-Tracings sei man fünf Mal von den Behörden um Unterstützung gebeten worden.