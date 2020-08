In Tirol haben mit Stand Dienstagvormittag rund 1.000 Kroatien-Rückkehrer von der Möglichkeit gebraucht gemacht, sich gratis testen zu lassen. 72 davon galten als Verdachtsfälle mit Symptomen, teilte das Land mit. Von den 249 zu diesem Zeitpunkt in Tirol infizierten Personen standen mindestens 61, also rund ein Viertel, in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus Kroatien.