Daimler kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen und vor die nächste Instanz zu ziehen. „Wir können das Urteil des LG Mannheim nicht nachvollziehen und werden dagegen Berufung einlegen“, teilte das Unternehmen mit. Man gehe auch nicht davon aus, dass es in Folge des Urteils zu einem Stopp von Produktion oder Verkauf der betreffenden Fahrzeuge komme, hieß es. Das Gericht urteilte, der Autobauer habe ein Patent von Nokia für Telekommunikationsstandards verletzt. „Wir hoffen, dass Daimler seine Verpflichtungen akzeptiert und eine Lizenz zu fairen Bedingungen bezieht“, erklärte Nokia.