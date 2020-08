Im Herbst 2018 hatte Amazon sein erstes Paket-Verteilzentrum in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) eröffnet. Statt mit den Logistikern Post, DHL und Co. stellt Amazon aus dem Lager im nordöstlichen Wiener Umland und aus Wien-Liesing via lokalen Lieferpartnern zu. Die Kunden würden „von schnelleren und flexibleren Lieferoptionen“ profitieren, so Amazon-Logistics-Direktor Robert Viegers am Dienstag.