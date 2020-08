Für wen sind ETF-Sparpläne geeignet?

Jeder Anleger sollte Aktien in seinem Portfolio haben. Nicht jeder Anleger kann jedoch sein Portfolio so stark diversifizieren und in zehn oder 15 verschiedene Wertpapiere investieren. Gerade für Kleinanleger sind deshalb ETF-Sparpläne so interessant. Das Kapital ist in viele hundert Wertpapiere gestreut, der Anleger selbst muss sich aber nur um die Einzahlung in ein einziges Finanzprodukt kümmern. Dabei ist zu bedenken, dass der Anlagehorizont für einen ETF-Sparplan bei zehn bis 15 Jahren liegt. Diese Anlageform ist nur für Geld geeignet, das in dieser Zeitspanne nicht für etwas anderes notwendig ist.