Pilotversuch in südkoreanischem Büro

In Südkorea läuft derzeit ein Pilotversuch mit dem System in einem Büro: Dort erkannte die „Hustenkamera“ Huster auch in lauter Umgebung und machte zuverlässig Fotos von hustenden Mitarbeitern. Dabei soll das System sogar in der Lage sein, Huster in Menschengruppen der richtigen Person zuzuschreiben.