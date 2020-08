Lösungsmöglichkeiten aufzeigen

Darüber hinaus müsse es zu einer Bewusstseins- und Weiterbildung, unter anderem bei Eltern und Pädagogen, kommen. „In einigen Fällen ist auch die Polizei nicht hilfreich, wenn Jugendliche wieder weggeschickt werden und ihr Problem unter sich klären sollen“, sagt Koppendorfer. Besonders sinnvoll sei es in jedem Fall, mit dem Kind zu sprechen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Vermitteln von Schuldgefühlen müsse dabei aber gestoppt werden, sagt Grabner und betont: „Wir brauchen auch klare Botschaften an die Täter, dass es nicht ist okay ist, jemanden zu erpressen.“