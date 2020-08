„Viele Bürger sind mit der Arbeit der Villacher SP und von Bürgermeister Günther Albel in Villach unzufrieden. Ich möchte für sie eine Alternative sein“, so Stadtrat Erwin Baumann, der für die FP ins Rennen um den Chefsessel in der Draustadt gehen wird. Bei der Gemeinderatswahl im kommenden Februar will er das Wahlergebnis von 2015 verbessern. Damals hatte die FP 14,48 Prozent erreicht.