Insgesamt 19 Namen der 23 in das Netzwerk um den Mediziner Mark S. verwickelten Sportler, darunter elf Österreicher, sind bekannt. Laut Gräber, der die Anklageschrift in dem am 16. September beginnenden Prozess verfasst hat, werden die fehlenden Namen in dem Prozess nicht durch die Beweisführung bekannt.