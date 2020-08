Sechs Impfstoffe bereits im finalen Test

So erfährt man beim Besuch der Bing-Seite etwa, dass 139 Impfstoffe noch in der präklinischen Phase stecken, also noch nicht am Menschen getestet wurden. 20 Impfstoffe hat man im kleinen, zwölf im erweiterten Umfang am Menschen getestet. Sechs Kandidaten befinden sich bereits in Phase drei der Impfstoff-Forschung, werden also im großen Umfang erprobt.