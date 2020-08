Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist offenbar sehr besorgt, was Urlauber betrifft, die in die Heimat zurückkehren: Bei einer Videokonferenz mit Präsidiumsmitgliedern ihrer Partei CSU warnte sie davor, die Infektionszahlen in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus zu unterschätzen. Diese würden durch Urlaubs-Rückkehrer in die Höhe getrieben - sie schätzt die Lage als „bedrohlich“ ein und spricht sich laut „Bild“ gegen Lockerungen von Maßnahmen aus. „Man muss die Zügel anziehen, um bei Corona nicht in ein Desaster reinzulaufen“, wird sie zitiert.