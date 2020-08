Laut Polizeisprecher Markus Lamb waren es zwei voll maskierte Männer, die die Bank in der Theodor-Körner-Straße in Graz überfallen haben. Sie trugen einen Mund-Nasen-Schutz und eine Kapuze bzw. Kappe. Um 10:21 betraten sie die Bankfiliale, in der sich keine anderen Kunden befanden. Einer der beiden bedrohte mit einer Faustfeuerwaffe den Bankangestellten und forderte Geld. Mit der Beute flüchteten die beiden Verdächtigen und stiegen um die Ecke in ein dunkles Auto, eventuell handelt es sich dabei um einen BMW älteren Baujahres.