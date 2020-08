Expertise in Krisen- und Konfliktzonen

Bereits im Dezember 2019 hat „Vier Pfoten“, ebenfalls gemeinsam mit Animals Lebanon, eine Rettungsmission im Libanon durchgeführt. Dabei wurden Wildtiere, gehalten in zwei Zoos im Süden des Landes, vor dem Verhungern gerettet. Die Tierschutzorganisation hat in der Vergangenheit auch in Ländern wie Libyen und Ägypten gearbeitet. 2016 und 2019 evakuierte das „Vier Pfoten“-Team zwei Zoos im Gazastreifen. 2017 rettete das Team 13 Wildtiere aus einem Vergnügungspark in der Nähe von Aleppo in Syrien sowie die letzten beiden überlebenden Bären und Löwen aus einem Zoo in Mossul im Irak.