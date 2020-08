Fiebermessen, Masken & ausreichend Abstand

Es gibt in der Europahalle in Mödling auf jeden Fall genügend Platz, der Abstand der Sitzplätze wird gewährleistet. Die Zuschauer betreten die Halle getrennt nach Kategorien und auch in der Pause wird eine Durchmischung des Publikums vermieden. An den Eingängen wird bei jedem Besucher zunächst Fieber gemessen, vom Eingang zum Sitzplatz und wieder zurück sind Masken zu tragen - woran sich auch jeder hält.