Frecher Photoshop-Fail

Doch jetzt kommt raus: In Wahrheit hat Khloe mit Photoshop ganz schamlos an ihrem Aussehen herumgetrickst. Wie viel Bearbeitung tatsächlich hinter dem Glamour-Pic steckt, das konnten Fans nun im Trailer der neuen Staffel von „Keeping Up With The Kardashians“ sehen.