Zunächst hatten Wandel und der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler die Streichung von Strache aus dem Register beantragt, da sie an dessen Lebensmittelpunkt in Wien zweifelten. Vom Wandel hieß es am Dienstagvormittag in einer Aussendung: „Vermutlich aus reiner Wahltaktik, damit Strache der FPÖ Stimmen abnimmt, haben SPÖ, Grüne und ÖVP Straches Lügengeschichten ihren Sanktus gegeben.“ Man orte „fragwürdige juristische Argumentationsketten“. Dem Vernehmen nach hat das Ehepaar Strache angegeben, getrennt zu leben, was „im völligen Gegensatz zum öffentlichen Bild der Familie Strache“ stehe.