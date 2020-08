Spiel stand an der Kippe

An dem mit Neumarkt - Ranshofen (Bezirksliga West), Kematen - Bewegung Steyr (1. Klasse Ost) und Dionysen - Hörsching (1. Mitte) drei Partien Corona-bedingt abgesagt werden mussten. „Dazu stand ein Spiel an der Kippe, aber Schalchen trat in der Landesliga West beim 0:1 gegen Dorf bemerkenswerter Weise an, obwohl fünf Spieler in Quarantäne sind“, so Roland Mayrhofer vom OÖ-Fußballverband.