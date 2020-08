Hinter Wien reiht sich Tirol mit 41 neuen Fällen in die Liste ein. In Oberösterreich wurden 37, in Niederösterreich 32, in der Steiermark 25 und in Salzburg sieben Neuinfektionen registriert. In Vorarlberg und Kärnten liegt die Zahl der neuen Fälle im einstelligen Bereich: Hier kam es zu je vier Neuinfektionen. Burgenland gab die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag aufgrund einer Datenbereinigung mit minus eins an.