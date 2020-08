Die Ausnahmesituation in Corona-Zeiten beflügelte den Ideenreichtum von Robert Schlief, der Bäckereifilialen in Neunkirchen, Ternitz und Wimpassing betreibt. Er schickte seine Imbisswagen, die sonst nur in Industriegebieten unterwegs sind, auch durch kleinere Ortschaften in der Region – und deckte damit Nahversorgungslücken in diesen Gemeinden ab. Mit Erfolg: Würziges Brot, resche Semmeln und süße Kuchen waren nach einer Stunde ausverkauft. „Damit konnte ich die Umsatzverluste abfedern und alle 37 Mitarbeiter auch in der Krisenzeit halten“, erklärt Schlief.